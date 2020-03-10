رغم اصابة مراجع ورجال دين.. مرجع شيعي: فيروس كورونا لا يصيب المؤمنين المخلصين

2020/03/10 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، الى الاستمرار بالشعائر الدينية من صلوات الجمعة والجماعة وزيارة المراقد الدينية، بالرغم من توصيات حكومية بتجنب التجمعات للوقياة من انتشار فيروس كورونا.وقال الطائي، "الوقاية وإن كانت مطلوبة في ظل انتشار هذا الفيروس المميت، وهي إتباع لسنة الله في كونه من الاسباب والمسببات، إلا ان الغفلة عن الجانب الغيبي والالتجاء الى الله والتضرع اليه والاستغفار في الاماكن المقدسة له الأولوية على توخي الحذر من هذه التجمعات".واضاف، انه "مع دوران الأمر بين الالتجاء للاسباب والالتجاء الى مسبب الاسباب، فالالتجاء إليه هو الأولى والأجدر، ومن يقدم السبب الطبيعي عليه ان يراجع ايمانه بالله فأنه متذبذب وغير مستقر في قلبه".وعد، ان، مواجهة الفيروس من خلال "الاستمرار بقيام شعائر الدين يوجه رسالة للعالم المادي بأن الكون ومنه الأرض في قبضته وتحت رعايته والتوجه إليه هو ما يقتضيه العقل ان لم يكن عندهم شرع".وقال "الفيروس لا يصيب المؤمنين المخلصين في ايمانهم بل لعله لا يصيب المسلمين الملتزمين باحكام الشريعة، والفيروس نوع عقاب للبشر على ما كسبت أيديهم".حديث المرجع الطائي يأتي بالرغم من الفيروس اصاب مراجع دين من المسلمين الشيعة بايران، بالاضافة الى رجال دين في العراق.وبحسب وزارة الصحة العراقية، فإن 67 شخصاً أصيبوا بالفيروس، فيما توفي حتى الآن 7 منهم.ولم تقم المرجعية الدينية العليا صلاة الجمعة الماضية، للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003؛ خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.أما في النجف، فقد فتح ضريح الإمام علي أمام الزوار، بعد ضغوط شديدة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي تجمع آلاف من مناصريه لإقامة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة.

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