بعد يوم من إطلاق “صواريخ بالستية”.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورة جديدة لـ”مدفعية بعيدة المدى”

2020/03/10 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء كورية شمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على مناورة جديدة ل”مدفعية بعيدة المدى”، بعد يوم من إعلان اليابان أن الدولة النووية أطلقت مقذوقات رجحت أن تكون […]

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