2020/03/10 | 09:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف منزل محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي بـ(رمانة) واصابة امرأة وطفل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 09:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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