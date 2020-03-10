ارتفاع سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 10 آذار 2020

2020/03/10 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1217.5 دنانير، أي 121 ألفاً و750 دينارا للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1207.5 دينار، أي 120 ألفاً و750 دينارا للمائة دولار.سعر العملات […]

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