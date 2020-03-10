بيان من هيئة النزاهة بشأن عمليتي ضبط في نينوى

2020/03/10 | 09:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن تمكُّن ملاكاتها في محافظة نينوى من ضبط موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ لقيامه بانتحال صفة محامٍ وتعقيبه المعاملات.وأشارت الدائرة، في معرض […]

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