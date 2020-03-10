اصابة قائد كبير في الجيش الامريكي بفايروس كورونا

2020/03/10 | 09:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأمريكي أن قائد قواته في أوروبا، الفريق كريستوفر كافولي، وعدد من الموظفين من الولايات المتحدة، تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

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