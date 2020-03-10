أمانة بغداد : إنجاز تأهيل مشروع ماء الدورة جنوب بغداد

2020/03/10 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...أعلنت أمانة بغداد، عن انجاز أعمال التاهيل والصيانة والإدامة الخاصة بمشروع ماء الدورة جنوب بغداد استعداداً لفصل الصيف المقبل.

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