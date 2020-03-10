الرافدين يسترجع نحو 595 مليون دينار من المتلكئين خلال شهر الماضي

2020/03/10 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...اعلن مصرف الرافدين حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر شباط الماضي.

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