بدء مراسيم تشيع جثامين حادث سير زائري مرقد السيدة زينب (ع)

2020/03/10 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء مراسيم مهيبة لتشيع جثامين ضحايا حادث السير الذي تعرّض له زائرو مرقد السيّدة زينب (عليها السلام) وذلك بعد ان قامت العتبة العباسية المقدسة وبالتعاون مع جهات عدة بنقل الجثامين من العاصمة السورية دمشق بواسطة طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع العراقية من مطار دمشق إلى مطار النجف الأشرف.مراسيم التشيع كانت نقطة

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