2020/03/10 | 10:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع الديني قاسم الطائي يدعو الى الاستمرار بالشعائر الدينية من صلوات الجمعة والجماعة وزيارة المراقد المقدسة الطائي: واجهة الفايروس من خلال “الاستمرار بقيام شعائر الدين الطائي: الفايروس لا يصيب المؤمنين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل دين يدعو الى الاستمرار بالشعائر الدينية من صلوات الجمعة والجماعة وزيارة المراقد المقدسة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل دين يدعو الى الاستمرار بالشعائر الدينية من صلوات الجمعة والجماعة وزيارة المراقد المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).