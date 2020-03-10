صحة الكرخ: قرارات خلية الأزمة أسهمت بانحسار فيروس كورونا

2020/03/10 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، أن مقترحات خلية الأزمة وقراراتها الأخيرة أسهمت بشكل كبير بانحسار فيروس كورونا .وقال مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “مقترحات خلية الأزمة وقراراتها الأخيرة والوعي لدى بعض المواطنين والدور الإيجابي لبعض وسائل

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