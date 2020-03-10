ماديسون بير ترسل صوراً عارية لحبيبها والنتيجة صادمة!

2020/03/10 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النجمة الأمريكية “ماديسون بير” أنها أرسلت صورها العارية ومقاطع فيديو فاضحة لفتى كانت معجبة به قبل سبع سنوات، إلّا انه قابلها بإرسال محتوى الرسالة إلى أصدقائه.واحتفالًا بيوم المراة العالمي، توجَّهت “ماديسون بير” عبر حسابها على موقع “تويتر” لتحرر نفسها من العار الذي أحاطها نتيجة الصدمة التي تعرَّضت لها حينما كانت بعمر الـ14 عامًا،

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