طقس العراق.. ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة ويتبعها زخات مطر في بعض أجزاء البلاد

2020/03/10 | 10:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقته “يس عراق”، أن “طقس يوم غد الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئياً الى غائم، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم، وفي المنطقة الجنوبية، غائم جزئياً الى غائم”، مشيراً الى ان “درجات […]

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