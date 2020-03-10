بين نارين .. اللاجئون على الحدود التركية اليونانية

2020/03/10 | 10:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين نارين..تستمر معاناة اللاجئين العالقين على الحدود التركية اليونانية

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