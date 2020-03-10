2020/03/10 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مجلس النواب العراقي، مساء الاثنين، إصابة 10 نواب بفيروس "كورونا" المستجد.

ولم يرد في بيان مجلس النواب، أي تفاصيل إضافية، ما عدى "تحذير" لوسائل إعلام البلد من تناول أخبار مثيلة.





وجاء بيان المجلس، عقب أنباء تناقلتها وسائل إعلامية، تفيد "إصابة 10 نواب في البرلمان العراقي".





ووزارة الصحة العراقية، أكدت قبل يومين، أن مختبراتها المركزية، شخصت 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأقرت بوجود حالة في كل من المثنى، والأنبار، وذي قار، والنجف، وبغداد، وميسان.

وإلى اليوم، أغلقت كل من "النجف" و"نينوى" و"كربلاء" حدودها البرية، تفاديا لتفشي الفيروس وسط سكانها.





وعلى الرغم من التحذيرات، لا تزال الرحلات الجوية بين العراق وإيران، رابع أكثر دولة متضررة بفيروس "كورونا"، مستمرة.





وسجلت في العراق 71 حالة إصابة، توفي منهم 7 أشخاص،وشفي منهم فقط 3 أشخاص، وكلهم قادمون من إيران.

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