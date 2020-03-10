2020/03/10 | 10:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- PUKmedia ينشر تفاصيل العملية العسكرية في قرجوغ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (PUKmedia ينشر تفاصيل العملية العسكرية في قرجوغ ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (PUKmedia ينشر تفاصيل العملية العسكرية في قرجوغ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).