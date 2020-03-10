2020/03/10 | 10:12 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
*رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يرأس اجتماعا لخلية الأزمة *) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
عقدت خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
*رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يرأس اجتماعا لخلية الأزمة *) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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