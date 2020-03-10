رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يرأس اجتماعا لخلية الأزمة *

2020/03/10 | 10:12 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

عقدت خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد ...

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