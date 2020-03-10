مدرب الكهرباء يعوّل على الشباب في الموسم المقبل

2020/03/10 | 10:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدير الفني لفريق الكهرباء عباس عطية سعيه لبناء فريق شبابي قوي للمنافسة على لقب الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

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