عبد المهدي يزور وزارة النفط

2020/03/10 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

زار رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء (10 آذار 2020)، وزارة النفط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، أن "عبدالمهدي زار وزارة النفط".

بغداد اليوم - كربلاء

اصدرت محكمة جنايات كربلاء الهيئة الأولى، الثلاثاء (10 آذار 2020)، حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات ‏لمدان قام بتعذيب ابنه البالغ من العمر 5 اعوام حتى الموت.‏

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم-بغداد

ترأس رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، اجتماعاً لخلية أزمة كورونا ويؤكد ضرورة تنفيذ قراراتها في عموم العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان، أن "خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني رقم 55

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الثلاثاء (10 آذار 2020)، بأن محتجين اغلقوا مدخل حقل مجنون النفطي شمال البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من العاملين بنظام الاجر اليومي في شركة الأستكشافات الزلزالية، اغلقو

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