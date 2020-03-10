الحبس الشديد لـ 3 سنوات لمدان قتل ابنه من جراء التعذيب ‏في كربلاء

2020/03/10 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

اصدرت محكمة جنايات كربلاء الهيئة الأولى، الثلاثاء (10 آذار 2020)، حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات ‏لمدان قام بتعذيب ابنه البالغ من العمر 5 اعوام حتى الموت.‏

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "المدان قام بالاعتداء على ‏ابنه المجنى عليه بالضرب والكي بالنار في جميع اجزاء جسمه مما تسبب بوفاته ‏المجنى عليه من شدة الاصابات والحروق".‏

واضاف ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدان والحكم عليه بالحبس الشديد ‏لمدة 3 سنوات وفقا لاحكام المادة 410 من قانون العقوبات".



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