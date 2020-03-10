الحبس الشديد لـ 3 سنوات لمدان قتل ابنه من جراء التعذيب ‏في كربلاء

اصدرت محكمة جنايات كربلاء الهيئة الأولى، الثلاثاء (10 آذار 2020)، حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان قام بتعذيب ابنه البالغ من العمر 5 اعوام حتى الموت.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "المدان قام بالاعتداء على ابنه المجنى عليه بالضرب والكي بالنار في جميع اجزاء جسمه مما تسبب بوفاته المجنى عليه من شدة الاصابات والحروق".
واضاف ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدان والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات وفقا لاحكام المادة 410 من قانون العقوبات".
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