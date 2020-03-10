عبد المهدي يترأس اجتماعاً لخلية أزمة كورونا ويؤكد ضرورة تنفيذ قراراتها في عموم العراق

2020/03/10 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ترأس رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، اجتماعاً لخلية أزمة كورونا ويؤكد ضرورة تنفيذ قراراتها في عموم العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان، أن "خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020، عقدت اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرى بحث شامل للإجراءات الوقائية والاحترازية والجهود التي تبذل لمواجهة فايروس كورونا ومنع تفشيه وآخر التطورات عن الاصابات وحالات الاستشفاء، وتنفيذ القرارات السابقة الصادرة عنها، والتعاون الجاري مع بقية دول العالم لتفادي هذا الخطر والاستفادة من التجارب الدولية ومواكبتها".

وشدد عبد المهدي، وفقا للبيان، على "ضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة وتنفيذها لتجنيب المواطنين في عموم البلاد خطر الاصابة بهذا الفايروس والمضي باتخاذ الإجراءات التي تراها الخلية ضرورية وتكثيف حملات الوعي الصحي، وتوجيه الجهات كافة بتوفير كل اسباب الدعم والمساندة لهذه الجهود وتمكين ملاكات وزارة الصحة والبيئة والفرق الصحية والجهات الساندة من أداء واجباتها وتسهيل مهمتها وفقا للقانون والمصلحة العامة".

وأكدت خلية الأزمة الحكومية في العراق، أمس الإثنين، منع التجمعات بجميع اشكالها، فيما دعت المواطنين إلى تجنب زيارة العتبات المقدسة، في الوقت الحالي.

وقال رئيس خلية الأزمة، وزير الصحة جعفر صادق علاوي، في بيان، إنه "بعد مضي عدة اسابيع من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادنا ونتيجة لزيادة الحالات المشخصة بهذا الوباء وحدوث وفيات من جرائه فإن المسؤولية الوطنية والاخلاقية والمهنية الزمتنا منذ البدء أن نصارح شعبنا بالإحصائيات عن الإصابات والوفيات وإعلان المستجدّات الصحية أولا بأول".

وأضاف: "استنادا الى أحكام قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولوائح منظمة الصحة العالمية وبالرغم من اتّخاذ الاجراءات الوقائية، فإن استمرار التجمعات بكافة اشكالها تعدّ من أهم وأخطر العوامل على انتشار هذا الفيروس".

وأورد رئيس خلية الأزمة 6 قرارات جاءت كالتالي:

1- الـتأكيد على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر، ولفترة محدّدة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم، للحدّ من انتقال العدوى التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب لمسافة أقل من متر.

2- الاستمرار إما بإيقاف الفعاليات الرياضية او اقامتها دون حضور الجمهور.

3- اغلاق قاعات الاحتفالات والمناسبات، ومنع نصب السرادقات، وتوجيه المواطنين بعدم إقامة مناسبات الأفراح والأحزان والفعاليات الاجتماعية الأخرى التي تتضمن حصول تجمعات.

4- على العراقيين العائدين من الجمهورية الاسلامية في ايران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء (الصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا، اليابان، تايلند، سنغافورة، الكويت والبحرين) الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 يوم على أن تقوم الفرق الطبية المتخصصة التابعة لدوائر الصحة بمتابعة حالتهم الصحية في منازلهم".

5- على قيادة العمليات المشتركة وقيادات عمليات بغداد والمحافظات وجميع اجهزة الدولة المعنية تنفيذ القرارات أعلاه.

6- يعاد تقييم القرارات أعلاه حسب مستجدات الوضع الصحي بصورة مستمرة.

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