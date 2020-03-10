السفير العراقي يطلب الإذن من أنقرة لدخول دبلوماسيين عراقيين يقضون إجازتهم في بغداد والسلطات التركية ترفض

2020/03/10 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب السفير العراقي لدى أنقرة، حسن الجنابي، من الخارجية التركية بالسماح للدبلوماسيين العراقيين الموجودين في بغداد، للالتحاق بمؤسساتهم القنصلية.ونشر الجنابي تدوينة على موقعه في الفيسبوك وتابعتها “يس عراق” قائلًا، “تابعت هذا اليوم لقائي السابق مع سعادة السفير هاكان تكين مسؤول دائرة الشرق في الخارجية التركية في محاولة لتسهيل حركة المواطنين العراقيين […]

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