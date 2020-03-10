2020/03/10 | 10:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تعلن اصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

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