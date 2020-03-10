الفنان علي قاسم الملاك ينفي خبر وفاة والده

2020/03/10 | 10:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الفنان علي قاسم الملاك، اليوم الثلاثاء، خبر وفاة والده الفنان الكبير قاسم الملاك.وذكر مصدر, أن “نجل الفنان قاسم الملاك نفى خبر وفاة والده” .وتناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان قاسم الملاك أثر سقوطه من سلم طائرة أثناء مشهد تمثيلي .

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