2020/03/10 | 10:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد آمر كتيبة الاسناد للواء 23 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، بهجوم نفذته داعش في خانقين بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، داعش نفذت هجوما استهدف اللواء 23 بالحشد الشعبي المرابط في في قرية تل عري بقضاء خانقين، وتصدى له اللواء بكل بسالة.وأضاف ان، آمر كتيبة الاسناد للواء 23 محمد علي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد آمر كتيبة الاسناد للواء 23 بالحشد الشعبي بهجوم داعشي في خانقين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد آمر كتيبة الاسناد للواء 23 بالحشد الشعبي بهجوم داعشي في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).