تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا لفتاة بعمر 19 عاماً في السليمانية

2020/03/10 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليماينة

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، الثلاثاء (10 آذار، 2020) تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورنا لفتاة ب...





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