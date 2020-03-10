2020/03/10 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نفى نجل الفنان العراقي، قاسم الملاك، الثلاثاء (10 آذار 2020)، الأنباء التي تحدث بها حفيد الفنان، ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نجل الفنان قاسم الملاك ينفي خبر وفاته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
نفى نجل الفنان العراقي، قاسم الملاك، الثلاثاء (10 آذار 2020)، الأنباء التي تحدث بها حفيد الفنان، ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نجل الفنان قاسم الملاك ينفي خبر وفاته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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