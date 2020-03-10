نجل الفنان قاسم الملاك ينفي خبر وفاته


نجل الفنان قاسم الملاك ينفي خبر وفاته
2020/03/10 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

نفى نجل الفنان العراقي، قاسم الملاك، الثلاثاء (10 آذار 2020)، الأنباء التي تحدث بها حفيد الفنان، ع...

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