بالصور.. تشييع ضحايا حادث السير الذي وقع داخل سوريا في مدينة كربلاء

2020/03/10 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت العتبة العباسية، الثلاثاء (10 آذار 2020)، انطلاق مراسيم لتشييع جثامين ضحايا حادث السير الذي تعرض له مواطنون عراقيون، بعد توجههم لمرقد السيدة زينب في دمشق.

وقالت العتبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "بالتعاون مع جهات عدة قامت بنقل الجثامين من العاصمة السورية دمشق بواسطة طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع العراقية من مطار دمشق إلى مطار النجف الدولي".

وأضافت، أن "مراسيم التشيع كانت انطلقت من شارع باب قبلة مرقد ابي الفضل العباس وبمشاركة واسعة من أهالي المدينة وخدمة العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية فضلا عن ممثلين من الحكومة المحلية في كربلاء وقيادتها الأمنية".

وتابع البيان أن "العتبة هيأت كافة الأمور لهذه المراسيم وافردت مساحة في الصحن لاداء صلاة الجنازه والزيارة وسينطلق المشيعون بعد ذلك باتجاه مرقد الإمام الحسين مرورا بساحة مابين الحرمين الشريفين ليتم بعد ذلك نقلهم الى مثواهم الأخير".

يُشار إلى ان الجثامين وصلت إلى مطار النجف فجر اليوم الثلاثاء، بعد أن أتم لهم مراسيم تشييع أجريت في مرقد السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق.

بغداد اليوم-السليماينة

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، الثلاثاء (10 آذار، 2020) تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورنا لفتاة بعمر 19 عاماً في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أنها "تعلن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورنا، لفتاة تبلغ من ا

بغداد اليوم- بغداد

زار رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء (10 آذار 2020)، وزارة النفط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، أن "عبدالمهدي زار وزارة النفط".

وتأتي زيارة عبدالمهدي إلى وزارة النفط في ظل الانخ

بغداد اليوم - كربلاء

اصدرت محكمة جنايات كربلاء الهيئة الأولى، الثلاثاء (10 آذار 2020)، حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات ‏لمدان قام بتعذيب ابنه البالغ من العمر 5 اعوام حتى الموت.‏

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن &

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