فلاح أمين الرهيمي - المخاوف من غلق المنافذ الحدودية مع دول الجوار

2020/03/10 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي سبق وان ذكرنا في عدة مقالات هذه التوقعات والاحتمالات التي تؤدي إلى غلق المنافذ الحدودية مع دول الجوار التي نستورد منها جميع المواد الغذائية الاستهلاكية اليومية الضرورية للشعب العراقي وقد حدث الآن غلق الحدود بسبب فايروس كورونا القاتل ...هذه الظواهر الغير طبيعية تؤدي إلى مخاطر أزمات الشحة بالمواد الغذائية ذات العلاقة المباشرة بمعيشة الإنسان وحياته ومن إفرازاتها أيضاً الاحتكار والتلاعب وفرض الأسعار ......

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