مصدر : ايران لا تمانع من تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة القادمة

2020/03/10 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … لا يخفى على المتتبعين للمشهد السياسي في العراق أن طهران وواشنطن لاعبان رئيسيان في تشكيل الحكومة العراقية، وهذا ما تعكسه زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وهي زيارته السياسية الأولى للعراق والتي اجرى فيها حزمة لقاءات مع قيادات سياسية عدة بارزة في بغداد، إلا أن اللافت منها اللقاء الذي […]

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