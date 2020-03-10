صحة كردستان تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة بعمر 19 عاماً في السليمانية

2020/03/10 | 10:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: السليمانية أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورنا لفتاة بعمر 19 عاماً في محافظة السليمانية.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أنها “تعلن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورنا، لفتاة تبلغ من العمر 19 عاما في السليمانية”.

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