2020/03/10 | 10:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

أوساط سياسية وحكومية عراقية، تترقب قائمة عقوبات أميركية بحق مسؤولين حكوميين وأمنيين متورطين بقمع التظاهرات، فيما افادت المصادر ان القائمة ستكون انتقائية لا تشمل جهات متورطة بالمتظاهرين، لأسباب سياسية ومصالح دولية.

وفيما تتهم قوى سياسية عراقية السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر،...

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