رغم التحذيرات.. بغداد تصدر عدة تعليمات لزائري الكاظمية

2020/03/10 | 10:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت محافظة بغداد، عدة تعليمات للزائرين المتوجهين صوب مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم، المصادف يوم السبت 21 من اذار الجاري.ودعت المحافظة بحسب وثيقة صادرة منها إلى "لبس الكمامة وتنظيف اليدين بالماء والصابون او استخدام جل كحولي لتعقيم اليدين"، داعية إلى "تجنب المخالطة اللصيقة مع اي شخص لديه اعراض نزلات البرد والانفلونزا".وطلبت المحافظة من الزائرين "تغطية الفم والأنف بمنديل او يشتي مرفق الذراع عند السعال والعطاس"، داعية إياهم إلى "مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حالة ظهور الأعراض وتجنب التعامل مع الحيوانات البرية او الداجنة والتأكيد على استخدام وسائل الوقاية الشخصية".يشار إلى ان لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 برئاسة وزير الصحة العراقي اكدت أمس على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات الدينية في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر ولفترة محدّدة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم للحدّ من انتقال عدوى فيروس كورونا التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب لمسافة أقل من متر.واصاب الفيروس بحسب اخر احصائية رسمية من الصحة العراقية، 67 شخصا، وتسبب بوفاة 7.

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