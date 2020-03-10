لماذا رفضت روسيا اتفاق خفض الإنتاج مع أوبك؟.. نبيل المرسومي

2020/03/10 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل المرسومي رفضت روسيا تأييد خفض إضافي للإمداد قدره 1.5 مليون برميل يوميا حتى حزيران 2020 تساهم الدول من خارج المنظمة ب 500 ألف برميل يوميا للتأقلم مع انخفاض الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها .لا يمكن تجاهل الصراعات الروسية – الأمريكية كخلفية للموقف […]

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