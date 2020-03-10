كيف تغير الألوان إدراك المساحات الداخلية؟

2020/03/10 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تنفق الإنسانية المزيد من الوقت داخل المنزل ، سواء في العمل أو في المنزل – حيث تشير الدراسات إلى أننا نقضي الآن 87٪ من حياتنا داخل المنزل.تؤثر البيئات اللطيفة بشكل إيجابي على مزاج شاغليها ورفاههم ، تمامًا كما يمكن أن تجعل الأماكن المضاءة بشكل سيء وغير مريحة الحياة بائسة.هذا هو السبب […]

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