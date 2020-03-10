لجنة نيابية تدعو لتعليق النشاطات الرياضية الى أشعار اخر

2020/03/10 | 10:58 - المصدر: السومرية نيوز

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دعت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الثلاثاء، الى تعليق النشاطات الرياضية الى أشعار اخر، فيما شددت على أتباع أرشادات الصحة العالمية في مواجهة فايروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة النائب عباس عليوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "التزاما بالاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها خلية الازمة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمواجهة فايروس كورونا والحد من تفشيه، تهيب لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب بكل الأتحادات والأندية الرياضية والشبابية تطبيق تعليمات خلية الأزمة وتعليق النشاطات الرياضية الى أشعار اخر".

وحث عليوي "المسؤولين في الأتحادات الرياضية على أستثمار نجومهم ولاعبي فرقهم في تثقيف وتوعية الجماهير بشان ضرورة تجنب التجمعات وتطبيق تعليمات الصادرة من الجهات المختصة وأتباع أرشادات الصحة العالمية في مواجهة فايروس كورونا".

واضاف ان "لجنة الشباب والرياضة تدرك جيدا تاثير تعليق النشاطات والفعاليات الرياضية والشبابية على مجمل الواقع الرياضي والشبابي لكن حياة المواطنين وضمان صحتهم تتقدم على اي اولوية اخرى من اجل تجاوز الازمة خاصة ان اجراءات السلامة العامة في الملاعب وتعليق النشاطات الرياضية تم اتخاذه في العديد من دول العالم".





واكد عليوي ترحيبه "باي اجراءات احترازية تتخذ قي الجانب الرياضي والشبابي الى جانب ثقتها بان مثل هذه المبادرة ستحضى بتفهم الجميع والالتزام بتطبيق كل ما يصدر من تعليمات جديدة من اجل تجاوز ازمة فايروس كورونا".

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