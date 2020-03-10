2020/03/10 | 11:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، قد يعود إلى إسبانيا في الصيف المقبل، ولكن هذه المرة بقميص ريال مدريد.وانتقل أجويرو (31 عامًا) إلى مانشستر سيتي، قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف 2011، ونجح في تحقيق العديد من البطولات معه.وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن فلورنتينو بيريز، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجويرو سيعود إلى إسبانيا ولكن هذه المرة بقميص ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجويرو سيعود إلى إسبانيا ولكن هذه المرة بقميص ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).