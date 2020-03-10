فريق صيني طبي خاص بكورونا الى السليمانية

2020/03/10 | 11:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، عن قرب وصول فرقة طبية صينية "متخصصة" لمواجهة فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم صحة السليمانية ياد النقشبندي لـشفق نيوز، إن "السليمانية بانتظار وصول فرقة طبية متخصصة بفيروس كورونا من الصين لمساعدة الإقليم في مواجهة الفيروس".وأضاف "اطباء صينيون متخصصون وصلوا إلى العراق قبل أيام، وأنهم سيبقون في محافظة السليمانية لمساعدتها في كيفية السيطرة على فيروس كورونا"، لافتا إلى أن "الوفد الصيني الطبي جلب معه مساعدات ومستلزمات طبية لاحتواء انتشار الفيروس".وأعلن وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي السبت، (7 آذار الجاري) عن وصول مواد وأجهزة طبّية بعثتها حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة لمُواجَهة فيروس كورونا، يُرافِقها فريق طبّي مُتخصِّص للتدريب في مجال الوقاية من هذا الفيروس.واجرى الوفد زيارة قبل ايام الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان، رفقة مساعدات طبية تخص فيروس كورونا.يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الاثنين، ان عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 67 إصابة مؤكدة، مشيرة إلى وجود 7 حالات وفاة و9 حالات شفاء تام، فيما أكدت صحة إقليم كردستان، أن عدد الإصابات في الإقليم بلغ 15 إصابة وحالة وفاة واحدة.

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