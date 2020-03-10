استشهاد آمر كتيبة بالحشد الشعبي بهجوم داعشي في خانقين

2020/03/10 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استشهد آمر كتيبة الاسناد للواء 23 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، بهجوم نفذته داعش في خانقين بمحافظة ديالى.وقال بيان لمديرية الحشد الشعبي، تلقته، العهد نيوز، ان “داعش نفذت هجوما استهدف اللواء 23 بالحشد الشعبي المرابط في في قرية تل عري بقضاء خانقين، وتصدى له اللواء بكل بسالة”.وأضاف، ان، “آمر كتيبة الاسناد للواء […]

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