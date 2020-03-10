أمانة بغداد تمنع تقطيع وبيع ارض زراعية كقطع سكنية

2020/03/10 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت امانة بغداد عن منع أشخاص حاولوا تقطيع ارض زراعية وبيعها كقطع سكنية جنوب بغداد.وقال بيان لامانة بغداد، تلقته، العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، ان “منتسبي بلدية الدورة منعوا اشخاصاً حاولوا تقطيع ارض زراعية ضمن منطقة هور رجب وبيعها كقطع أراضي سكنية”.واضاف، ان “كادر البلدية تحرك على الفور وحجز الآليات مع […]

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