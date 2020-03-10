2020/03/10 | 11:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، الحكومة الاتحادية لإلغاء الرواتب المتعددة ومنها رواتب رفحاء، لمعالجة العجز في الموازنة بدل الذهاب الى مقترحات وتلميحات تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقال الدهلكي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان “رواتب الموظفين والمتقاعدين قلناها ونعيدها بانها خط احمر لم ولن نسمح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدهلكي يدعو الحكومة لإلغاء الرواتب المتعددة ومنها رواتب رفحاء لمعالجة العجز) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدهلكي يدعو الحكومة لإلغاء الرواتب المتعددة ومنها رواتب رفحاء لمعالجة العجز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).