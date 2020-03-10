زلزال اقتصادي يهز أسواق العالم

2020/03/10 | 11:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرضت الأسواق العالمية لزلزال، أمس الاثنين، عندما سجلت خسائر بنحو 2.5 تريليون دولار من قيمتها في جلسة واحدة، حيث هوى مؤشر “إم.إس.سي.آي” لأسهم جميع دول العالم بأكثر من 5 في المائة وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أوج الأزمة المالية العالمية في كانون الأول (ديسمبر) 2008.ولحقت الأسهم الخليجية […]

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