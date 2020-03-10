نصيف : العراق يفتقر لـ مؤسسات صحية قادرة على التعامل مع كوارث بحجم كورونا

2020/03/10 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكدت النائبة عالية نصيف، ان العراق يفتقر إلى المؤسسات الصحية القادرة على التعامل مع كوارث بحجم كارثة كورونا، والسبب هو سنوات طويلة من الفساد المالي والإداري والمحاصصة والصراعات السياسية.وقالت نصيف في بيان تلقته المستقلة، ان “العراق يفتقر إلى المؤسسات الصحية القادرة على التعامل مع كوارث بحجم كارثة كورونا، والسبب هو سنوات طويلة […]

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