2020/03/10 | 11:13 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مظفر اسماعيل الفضل، الثلاثاء، عن تفاصيل قضية سرقة ملايين الدولارات...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الطاقة النيابية تكشف عن فضيحة فساد بطلتها شركة كويتية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الطاقة النيابية تكشف عن فضيحة فساد بطلتها شركة كويتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).