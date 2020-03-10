بروتوكول : المشافى من كورونا لايختلط بالآخرين مدة أسبوعين

2020/03/10 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مستشفى الفرات محمد المولى، اليوم الثلاثاء، عن ضوابط منظمة الصحة العالمية بشأن المُصاب بفيروس كورونا بعد شفائه.

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