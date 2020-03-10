2020/03/10 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الرياضة النيابية تؤكد اهمية الالتزام بعليمات خلية الأزمة وتعليق النشاطات الرياضية الى أشعار اخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 11:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الرياضة النيابية تؤكد اهمية الالتزام بعليمات خلية الأزمة وتعليق النشاطات الرياضية الى أشعار اخر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الرياضة النيابية تؤكد اهمية الالتزام بعليمات خلية الأزمة وتعليق النشاطات الرياضية الى أشعار اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).