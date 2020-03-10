إقليم كوردستان يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/10 | 11:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهذا يصبح عدد المصابين بالسليمانية 11 إصابة بينها حالة وفاة وفي أربيل أربع إصابات

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