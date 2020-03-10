برلماني يطرح حلًا لمعالجة الموازنة المالية من خلال الرواتب

2020/03/10 | 11:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، الحكومة لالغاء الرواتب المتعددة ومنها رواتب رفحاء، لمعالجة العجز في الموازنة.وقال الدهلكي في بيان تلقته “يس عراق”، ان “رواتب الموظفين والمتقاعدين قلناها ونعيدها بانها خط احمر لم ولن نسمح المساس به، واي مشاكل مالية او اقتصادية فعلى الحكومة معالجتها بعيدا عن تلك […]

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