الصحة الإيرانية تنفي وجود اختلاف بين كورونا إيران وكورونا الصين

2020/03/10 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة الإيرانية، أن يكون الفيروس الذي يضرب محافظة قم منذ فبراير الماضي، يختلف عن فيروس كورونا المستجد الذي ضرب مدينة ووهان الصينية.

وفند المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور، المزاعم، اذ قال إن ما نقل عضو البرلمان الإيراني شهروز بزكر عن وزير الصحة سعيد نمكي خلال جلسة مع أعضاء البرلمان لا أساس له من الصحة، مضيفا أن نمكي لم يذكر أن الفيروس الذي يضرب محافظة قم الإيرانية يختلف عن فيروس كورونا المستجد الذي ضرب مدينة ووهان الصينية.

وأوضح جهانبور إن وزير الصحة أكد منذ اليوم الأول لظهور الفيروس بمحافظة قم هو فيروس كورونا المستجد ولا يختلف عن فيروس مدينة ووهان الصينية.

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