الصحة السعودية تعلن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/10 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى عشرين حالة في المملكة.

وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية أنهم يحملون الفيروس، مضيفة أنه تم تحويلهم للعزل الطبي في إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، وجرى عزله أيضا، وحصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم..



وأضافت أن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من مصر.

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